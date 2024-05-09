المملكة تحتضن ورشة دولیة حول الحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود

تنظّم المملكةُ ممثلة في المركز الوطني للوقایة من الآفات النباتیة والأمراض الحیوانیة ومكافحتھا "وقاء"، ورشةَ العمل الدولیة حول الإدارة المتكاملة للحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود، خلال الفترة 13-14 مایو الجاري في محافظة جدة.
وتأتي الورشة الدولیة بمشاركة عددٍ من الخبراء الدولیین والمحلیین المتخصصین في علم الحشرات وإدارتھا المتكاملة؛ للحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا والصین وجنوب أفریقیا ومصر.
وتھدف الورشة لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمیة في الحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود، إلى جانب تعزیز وتطویر قدرات المختصّین في مجال الوقایة من حشرة الجندب الأسود، بما یعزّز دور الجھات ذات العلاقة في الوقایة والمكافحة من الحشرات الضارة، وخلق بیئة علمیة لزیادة المعرفة لدى المختصین إقلیمیًّا ودولیًّا.
ویصاحب الورشةَ معرضٌ وجلسات علمیة لنخبة من الخبراء المتخصصین المحلیین والدولیین؛ لتسلیط الضوء على دور المراقبة والرصد لحشرة الجندب الأسود، والخبرات الدولیة في مراقبة ورصد ومكافحة فوران الحشرات، إلى جانب استعراض برامج الإدارة المتكاملة لحشرة الجندب الأسود، في حین تقدم الورشة التوصیات الخاصة حول الإدارة المتكاملة للحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود لتعزیز قدرات الدول في تقدیم الخدمات الزراعیة إقلیمیًّا وعالمیًّا.