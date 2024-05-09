المملكة تحتضن ورشة دولیة حول الحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود

وتھدف الورشة لتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمیة في الحدّ من فوران حشرة الجندب الأسود، إلى جانب تعزیز وتطویر قدرات المختصّین في مجال الوقایة من حشرة الجندب الأسود، بما یعزّز دور الجھات ذات العلاقة في الوقایة والمكافحة من الحشرات الضارة، وخلق بیئة علمیة لزیادة المعرفة لدى المختصین إقلیمیًّا ودولیًّا.