إعلان سمو ولي العهد عن تخصيص الأندية للاستثمار.. نافذة نحو مستقبل واعد

ويهدف القرار إلى تخصيص الأندية وتحويلها إلى شركات خاصة، إلى تحقيق قفزات نوعية في مختلف الرياضات وصناعة جيل رياضي متميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وخاصة في كرة القدم، ونريد أن يصبح الدوري السعودي واحدًا من أفضل 10 دوريات في العالم، والعمل على رفع إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، وزيادة قيمة الدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.