شاهد.. براءة أم تهور؟.. طفلان يتلاعبان في وسط طريق سريع!

لم يجد طفلان، في عمر لا يتجاوز 12 عامًا، مكانًا للعب إلا في طريق المركبات مساء اليوم بشارع 64 بالشرائع معرضَين حياتَيْهما للخطر.
"سبق"، التي تصادف وجودها في الشارع ذاته، استرعى انتباهها الطفلان وهما يقطعان الشارع، ويمشيان الهوينى، ويجران خطاهما بالرغم من خطورة الموقع الذي يسيران فيه، وشهد تسجيل حالات دهس.
وأقدم الطفلان أكثر من 4 مرات على قطع الطريق والعودة مرة أخرى، ووصل بهما اللعب إلى الجلوس تربيعًا وسط الخط السريع، ثم القيام مرة أخرى والجلوس في الجزيرة الوسطية، ورمي بعض الحجارة في طريق المركبات.
وتلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغًا عن عبث الطفلين اللذين غادرا الموقع؛ إذ تعالت أصوات من شاهدهما من المارة، وغادرانه بعد أن باشرته إحدى دوريات الأمن.