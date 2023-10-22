"السديس" يؤكد أن التحوُّل الرقمي وتعظيم التقانة من أهم المرتكزات الدينية لـ"الرئاسة"

وحثّ رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه مع عدد من القيادات الدينية بمكتبه برئاسة الشؤون الدينية على ضرورة إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم رقميًّا، باللغات العالمية، والانطلاق نحو الريادة الدينية، وتقليص حاجز المكان والزمان باستثمار التطبيقات والأيقونات المعرفية الحديثة، ذات السلاسة المعلوماتية والثراء، بكفاءات وطنية مؤهلة، تعمل على تقديم الخدمات الدينية منطلقة من تعظيم الحرمين الشريفين، وإتقان العمل، وتبنِّي الإبداع، وتحقيق الهداية، وفق المنهج الوسطي المعتدل، المستمد من الكتاب والسنة.