13 مبادرة تطويرية لدعم برامج وطلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

تستعرض فعالية "أسبوع الدراسات العليا" التي تنظمها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عدة مبادرات تطويرية نوعية، تهدف إلى تعزيز منظومة الدراسات العليا، من خلال الجمع بين الأصالة والمعرفة التطبيقية، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل.
وتتضمن المبادرات (13) مسارًا تطويريًا تشمل: اكتشاف الموهوبين وتمكين المبدعين، وتطوير مهارات البحث والتحليل والنشر العلمي، وتكريم المتميزين من طلاب الدراسات العليا، واستقطاب الطلاب الدوليين المتميزين، وبناء شراكات بحثية وأكاديمية محلية ودولية، إضافة إلى إشراك المستفيدين في تطوير الخطط والبرامج والإجراءات، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية الوطنية والدولية.
ويهدف إطلاق هذه المبادرات إلى رفع كفاءة البرامج الأكاديمية، واستحداث تخصصات نوعية، ودعم مشاركة طلاب الدراسات العليا في المؤتمرات العلمية، وتوجيههم أكاديميًا ومهنيًا، وتحويل منظومة الدراسات العليا إلى بيئة رقمية متكاملة من القبول حتى التخرج، وتطوير الإجراءات الأكاديمية وفق معايير الحوكمة والشفافية والكفاءة والإبداع، إلى جانب دعم نشر أبحاث الطلاب علميًا.