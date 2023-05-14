حي الملك سلمان.. كيف سيسهم تطويره في "أنسنته" على الطراز السلماني؟

يهدف الدمج بين الحيين وتطويرهما إلى أنسنتهما، ويعني مصطلح "الأنسنة" للحي، هو جعله أكثر ملاءمة للإنسان، وذلك بالتركيز على البعد الإنساني أكثر من غيره في تصميم الحي، وطرقه، وشوارعه، وتمكين البشر من الاستمتاع بحياتهم، والترويح عن أنفسهم.