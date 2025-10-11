المرور يحذّر من غياب الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر في الشاحنات والمقطورات

وبيّنت الإدارة، وفق ما نشره حساب المرور السعودي، أن وجود الإنارة والعواكس الجانبية يسهم في رفع مستوى الأمان أثناء القيادة ليلاً، ويساعد في رؤية المركبات الثقيلة من مسافات بعيدة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة على الطرق السريعة.