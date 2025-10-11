المرور يحذّر من غياب الإنارة الجانبية والعواكس والسواتر في الشاحنات والمقطورات

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة تشغيل الشاحنات والمقطورات دون إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر، مؤكدة أن هذا الإهمال يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن عدم توفر هذه التجهيزات الأساسية يعرض قائدي المركبات للعقوبة المالية التي تتراوح بين ألف وألفي ريال.
وبيّنت الإدارة، وفق ما نشره حساب المرور السعودي، أن وجود الإنارة والعواكس الجانبية يسهم في رفع مستوى الأمان أثناء القيادة ليلاً، ويساعد في رؤية المركبات الثقيلة من مسافات بعيدة، مما يقلل من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة على الطرق السريعة.
ويأتي هذا التحذير ضمن حملات التوعية التي ينفذها المرور لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية وتعزيز ثقافة السلامة بين قائدي المركبات.
وأكدت الإدارة استمرار متابعتها الميدانية لرصد المخالفات المرتبطة بوسائل الأمان في الشاحنات والمقطورات، داعيةً أصحابها إلى التأكد من سلامة التجهيزات قبل السير تجنباً للمساءلة والغرامة.