"جولة السعودية".. مثال حي على نجاح منظومة الترفيه بالمملكة

ويأتي ذلك بهدف أن تصبح المملكة من بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ومن المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الخطوات في توفير نحو 1.6 مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة.