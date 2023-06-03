"جولة السعودية".. مثال حي على نجاح منظومة الترفيه بالمملكة

تطورات واسعة ونجاحات شهدها قطاع الترفيه في المملكة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدعم قيادة المملكة وحكومتها.
فمنذ العام 2019 حتى هذا العام، بلغ عدد زوار الفعاليات العامة وفعاليات القطاع الخاص المرخص لها من الهيئة العامة للترفيه أكثر من 120 مليون زائر.
ويؤكد ذلك على نجاح برامج الترفيه التي أعلنت عنها المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث تستهدف المملكة استقبال نحو 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك بهدف أن تصبح المملكة من بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ومن المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الخطوات في توفير نحو 1.6 مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة.
وتتيح فعاليات "جولة المملكة 2023"، التي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ، والتي تحظى باهتمام وحرص القيادة، فرصاً لأبناء وبنات الوطن لكي يشاركوا في هذه المحافل العالمية على أرض الوطن، ويستفيدوا من الفعاليات المتاحة لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات في مجال الترفيه.
ويأتي ذلك أيضاً ضمن رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية، ليمتلك المواطن قدراتٍ تمكنه من المنافسة عالمياً، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.
ويدعم البرنامج ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزاً على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه تأسست لتتولى تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لجميع شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة. كما تهدف الهيئة إلى تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه.
من جهة أخرى تضم "جولة المملكة" عددًا من المسرحيات المميزة، وتجمع نجومًا سعوديين وعربًا، إضافة إلى عدد من شباب المملكة، يشاركون في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية التي تقام بجميع مناطق المملكة.
وتأتي الجولة، بالتعاون مع كل من: هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، و"روح السعودية".