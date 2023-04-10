مذكرة تعاون بين "الغطاء النباتي" و"غضا البيئية" لتنمية الرقعة الخضراء في عنيزة

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.