إضافة خدمة الشحن "MEDEX" التابعة لشركة "CMA CGM"إلى ميناء جدة الإسلامي لتعزيز ربط المملكة بـ 12 ميناء إقليمي وعالمي

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفاً متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.