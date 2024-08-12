متحف "تيم لاب بلا حدود" بجدة التاريخية يستقطب 52,500 ألف زائر في أول شهرين

وينعكس الحماس لزيارة هذا المَعلم الثقافي الفريد، في مبيعات التذاكر حيث بيعت جميعها عبر الإنترنت منذ الافتتاح حتى 15 أغسطس الجاري. وقد حَظِيَ الموقع الإلكتروني الخاص بتذاكر المتحف بعددٍ كبير من الزيارات بلغ 890 ألف زيارة، كما ازداد عدد المتابعين لحساب تيم لاب بلا حدود جدة على منصة "إنستغرام" بسرعة ليصل إلى 20900 متابع، مع وصول إجمالي عدد مرات الظهور إلى 10.02 مليون، ويمكن زيارة الموقع عبر الرابط: https://www.teamlab.art/ar/e/jeddah/ لمزيدٍ من المعلومات حول المتحف، وحجز التذاكر.