يوم التأسيس.. تعرَّف على أماكن ومواعيد مراكز الرعاية الصحية المناوبة اليوم

أعلنت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال إجازة يوم التأسيس ومواعيد العمل فيها.
وأوضحت الوزارة تحت عنوان "صحتكم أساس"، أن المراكز الصحية المناوبة والدوام الممتد تقدم خدماتها للحالات المرضية العاجلة، التي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى، وتعمل من بُعد الساعة الرابعة مساءً.
وتابعت في إنفوجراف معلوماتي على حسابها بتويتر، أن ساعات العمل في مراكز الدوام الممتد تستمر إلى 16 ساعة من بعد الرابعة (م)، أما المراكز المناوبة فتعمل على طوال اليوم لمدة 24 ساعة، حيث تقوم مراكز مختارة من المراكز التي تقدم الدوام (الممتد - المناوبة) بتقديم الخدمة أيام نهاية الأسبوع.
ويمكن الاطلاع على المراكز المناوبة عبر هذا الرابط: