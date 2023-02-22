يوم التأسيس.. تعرَّف على أماكن ومواعيد مراكز الرعاية الصحية المناوبة اليوم

وتابعت في إنفوجراف معلوماتي على حسابها بتويتر، أن ساعات العمل في مراكز الدوام الممتد تستمر إلى 16 ساعة من بعد الرابعة (م)، أما المراكز المناوبة فتعمل على طوال اليوم لمدة 24 ساعة، حيث تقوم مراكز مختارة من المراكز التي تقدم الدوام (الممتد - المناوبة) بتقديم الخدمة أيام نهاية الأسبوع.