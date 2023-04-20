30 مخطوطة تعود أقدمها لـ 578هـ.. ضمن معرض نوادر المخطوطات في المسجد النبوي

وتوجد في المعرض أسطح الكتابة القديمة التي كانت تدون عليها العلوم قديمًا كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة ويبلغ عددها 15 مادة للكتابة، بالإضافة إلى 31 نوعًا من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدوات المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.