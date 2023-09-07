النزال العالمي لـ"تايسون وأنجانو" بالرياض.. لندن تستضيف اليوم المؤتمر الصحفي والموعد 28 أكتوبر

تحتضن العاصمة البريطانية "لندن" اليوم الخميس (7 سبتمبر 2023) مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة الملاكمة، والذي سيجمع بين تايسون فيوري (بطل العالم للوزن الثقيل) وفرانسيس أنجانو (البطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل) في موقعة مُثيرة ومُنتظرة ستُقام في الرياض يوم 28 أكتوبر المُقبل في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.