"ذا لاين".. تصاميم فريدة لمدينة خطّية بأبنية طبقية

وتتجلى الإمكانية الوظيفية للتصميم العمودي لـ"ذا لاين"، بإنشاء كل مبانيها على نموذج ناطحات السحاب، في إتاحة عشرات الآلاف من الوحدات العمرانية، ما بين شقق سكنية، وأماكن عمل، ومتاجر، ومنشآت صحية ورياضية وترفيهية؛ وبذلك تستوعب "ذا لاين" تسعة ملايين نسمة، لكن اللافت أنها ستستوعبهم بشكل متساوٍ ومتوازن تمامًا على امتداد طولها، فتصميم "ذا لاين" يقسم كتلتها المعمارية إلى وحدات معمارية، كل وحدة تسمى مجتمعًا، وقد أظهر تصميمًا وقفنا أمامه مواصفات المجتمع الإنشائية، حيث يبلغ طوله 800 متر، وعرضه 200 متر، وارتفاعه 500 متر، ويستوعب 80.000 نسمة، ويضم أماكن للسكن، والعمل، والتعليم، والصحة، والتسوق، والثقافة، والترفيه، والتصاميم المعمارية للمجتمعات، ليست موحدة بل متنوعة، وقد أظهرت تصاميم أخرى للمجتمعات ذلك بجلاء، وهذه التصاميم المختلفة للمجتمعات، ابتكرها 12 مهندسًا معماريًا من أفضل المكاتب الهندسية في العالم، ويضم المعرض لوحة تجمع صورهم.