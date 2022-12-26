حفر الباطن.. "عملية الـ3 ساعات" تستأصل ورماً دماغياً أعاق مريضة 5 أعوام

وبيّنت "صحة حفر الباطن"، أن المريضة التي كانت تعاني حكة شديدة في الرأس وضعفاً في الجانب الأيمن من اليد والرجل، ولا تستطيع المشي لأكثر من خمس سنوات، أُجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية فور وصولها لتؤكّد وجود ورمٍ سحائي شبه متكلسٍ متجهٍ إلى الفص الوظيفي الأيسر ومخترق البطين الأيسر للدماغ.