وزير الدفاع يستعرض مع نظيره الفرنسي العلاقات الثنائية والتعاون القائم في المجالات الدفاعية

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يُبذل من جهود دولية بشأنها.