المادة 75 وتخفيض الـ25% للمخالفات.. المرور: هذه هي الآلية وهذا ما يترتب على عدم السداد

يواصل المرور السعودي توعيته بآلية الحصول على تخفيض الـ25% على المخالفات المرتكبة، بدءًا من تاريخ 18/ 4؛ وفق ما جاء في المادة 75 من نظام المرور وما يترتب على عدم السداد.
وتفصيلًا، أوضح المرور اليوم الثلاثاء أن تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%؛ يتم خلال أول 45 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويستمر التخفيض لمدة 30 يومًا إضافية في حال طلب مهلة سداد لمدة 90 يوميًّا عن طريق منصة "أبشر" ومهلة اعتراض 20 يومًا على المخالفة.
وأضاف أن هناك مهلة سداد لمدة 15 يومًا بعد انقضاء مدة الاعتراض على المخالفة، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى؛ يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا على منصة أبشر.
وبيّن أن إقرار الحجز والتنفيذ يتم في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.
وحول بداية سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة بالمادة 75 من نظام المرور؛ أوضح المرور أنه يبدأ بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه؛ مشيرًا إلى أن الحجز والتنفيذ يعني إلزام المخالف وفق الإجراءات النظامية بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة بنَص المادة 75 من نظام المرور.
وتبلغ مدة المهلة 30 يومًا للاعتراض على المخالفة و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى؛ يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا.