المادة 75 وتخفيض الـ25% للمخالفات.. المرور: هذه هي الآلية وهذا ما يترتب على عدم السداد

وتفصيلًا، أوضح المرور اليوم الثلاثاء أن تخفيض المخالفة الواحدة بنسبة 25%؛ يتم خلال أول 45 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويستمر التخفيض لمدة 30 يومًا إضافية في حال طلب مهلة سداد لمدة 90 يوميًّا عن طريق منصة "أبشر" ومهلة اعتراض 20 يومًا على المخالفة.