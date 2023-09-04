"ريف السعودية": ارتفاع الحيازات الزراعية الصغيرة المدعومة لأكثر من 31 ألفًا

وقال الأمين العام لبرنامج "ريف" غسان بكري: حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر من (٣١) ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية (١٠٠٩) أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل (٣٧٤٨) طناً.