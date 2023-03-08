"يلو" الراعي الذهبي لفريق "سمارا" النسائي في رالي جميل

من جهته، تمنى الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران التوفيق لفريق سمارا في الرالي، مؤكدًا أن "يلو" تحرص على دعم كل المواهب الوطنية التي تطمح في تمثيل الوطن وتشريفه في مختلف المحافل، وتابع قائلًا: "أكدت المرأة السعودية تميزها في مختلف المجالات بعد أن حصلت على الفرصة كاملة التي هيّأتها لها الدولة عبر رؤية 2030، ونحن في "يلو" داخليًا أصبحت زميلاتنا السيدات يقمن بدور كبير في نمو الشركة وتطورها بعد أن تم التوسع في الاعتماد على العنصر النسائي في مختلف أقسام الشركة، واليوم نتطلع من خلال رعايتنا لفريق سمارا الطَّموح إلى دعم هذه التجربة المميزة لتحقيق أفضل النتائج بإذن الله".