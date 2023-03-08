"يلو" الراعي الذهبي لفريق "سمارا" النسائي في رالي جميل

بالتزامن مع حلول يوم المرأة العالمي، أعلنت "يلو" عن رعايتها لفريق سمارا النسائي المشارك في رالي جميل للسيدات الذي سينطلق يوم 7 مارس الجاري، ويضم القائدة سمارا الغامدي والملاحة سارة جارسيا الحاصلة على بطولة كأس العالم في الباها عام 2018 فئة الدراجات النارية، وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لجهود "يلو" في مختلف المجالات الثقافية والصحية والفنية والرياضية، حيث ترعى الشركة العديد من البطولات والأندية المحلية والعالمية رياضيًا، بالإضافة إلى رعايتها العديد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة.
من جانبها، قدّمت القائدة السعودية سمارا الغامدي شكرها الجزيل لـ"يلو" على رعايتها ودعمها للفريق في هذه البطولة، مؤكدةً أن ذلك ليس بمستغرب على الشركة المعروفة بحضورها المميز والدائم، وأضافت قائلةً: "سعادتي كبيرة بأن أجد كامرأة سعودية هذا الدعم من شركة وطنية، وأنا أخوض تحديًا نعكس من خلاله النقلة النوعية التي تعيشها المرأة في المملكة في ظل اهتمام القيادة الحكيمة ورؤيتها المباركة 2030، وهنا أشكر "يلو" على هذه الرعاية والدعم، وإن شاء الله أحقق النتائج التي أتطلع لها شخصيًا وتسجيل إنجاز يسجل باسم الجميع".
من جهته، تمنى الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران التوفيق لفريق سمارا في الرالي، مؤكدًا أن "يلو" تحرص على دعم كل المواهب الوطنية التي تطمح في تمثيل الوطن وتشريفه في مختلف المحافل، وتابع قائلًا: "أكدت المرأة السعودية تميزها في مختلف المجالات بعد أن حصلت على الفرصة كاملة التي هيّأتها لها الدولة عبر رؤية 2030، ونحن في "يلو" داخليًا أصبحت زميلاتنا السيدات يقمن بدور كبير في نمو الشركة وتطورها بعد أن تم التوسع في الاعتماد على العنصر النسائي في مختلف أقسام الشركة، واليوم نتطلع من خلال رعايتنا لفريق سمارا الطَّموح إلى دعم هذه التجربة المميزة لتحقيق أفضل النتائج بإذن الله".