"سقيفة للتطوير العقاري" راعيًا لـ"منتدى مستقبل العقار" الثالث بالرياض

تشارك شركة سقيفة العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، كراعٍ لـ"منتدى مستقبل العقار"، في نسخته الثالثة، الذي اكتملت كافة تجهيزاته واستعداداته للانطلاق في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.
وتأتي مشاركة شركة "سقيفة للتطوير العقاري" في أعمال المنتدى؛ إيمانًا منها بأهمية المشاركات في الفعاليات العقارية المختلفة، لما لها من دور مؤثر خلال المرحلة الحالية والمقبلة؛ حيث يمثل المنتدى فرصة للاطلاع على أحدث ما وصل إليه قطاع منظومة العقار، بالإضافة إلى الوقوف على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص من إسهامات مقدرة في مجال العقار، بصورة عامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سقيفة للتطوير العقاري" الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الماجد: "تمثل مشاركتنا في أنشطة وفعاليات منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، أول مشاركة لنا في هذا الحدث العقاري المهم، وهي فرصة لتقديم تجربتنا في التطوير السكني، وتوفير منتجات سكنية تناسب متطلبات المرحلة، بجانب الوقوف على تجارب الجهات الأخرى المشاركة للقطاعين العام والخاص وتوسيع دائرة شراكاتنا الاستراتيجية؛ لا سيما ونحن نعمل حاليًا على تعزيز شراكتنا مع القطاع الحكومي لحل أزمة الإسكان، والإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية".
وأكد "الماجد" أن "سقيفة للتطوير العقاري" تسعى لتقديم حلول مبتكرة في تطوير المشاريع العقارية وذلك عبر توفير وحدات سكنية تفي باحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتتمتع بالجودة العالية والإتقان؛ فضلًا عن تمتعها بتصاميم تجمع بين الابتكار والفخامة التي تلائم ثقافة السكن العصري بالمملكة؛ مشيرًا إلى أن مصداقية الشركة في التعامل مع كافة عملائها تمثل المفتاح الأساسي لنمو مشاريعها وتطويرها؛ حيث تستهدف من ذلك الإسهامَ بصورة مؤثرة في حل مشكلة السكن، لرفع نسبة تملك السكن لدى المواطنين؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
وتعتبر شركة "سقيفة للتطوير العقاري" التي تتخذ من مدينة الرياض مقرًّا لها، إحدى أبرز الشركات الرائدة التي تعمل في مجال التطوير العقاري ولها جهود مقدرة في التميز والإتقان في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وتعمل الشركة على بناء المساكن المتطورة والمصممة وفق حاجة الأسرة ومتطلباتها السكنية، وبما يضمن لها الحصول على تجربة فريدة من نوعها، ومليئة بالاستقرار والراحة، كما تسعى الشركة إلى تقديم مشاريع سكنية متطورة وفق دراسة مستفيضة لاحتياجات السوق العقاري وتلبية لرغبات عملائها؛ وذلك وفقًا لمفاهيم متجددة في العمارة السكنية المعاصرة.
الجدير بالذكر أن أعمال وأنشطة منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، تتضمن عددًا كبيرًا من ورش العمل والجلسات التي تبلغ أكثر من 50 جلسة؛ فيما يصل عدد ورش العمل إلى أكثر من 40 ورشة، وعدد المتحدثين إلى أكثر من 300 متحدث، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتتنوع هذه المشاركة الواسعة محليًّا وخارجيًّا من المتحدثين والمشاركين؛ حيث تضم نخبة من الشخصيات من مختلف دول العالم، من خبراء وقادة وصناع قرار في مجال منظومة العقار والقطاعات المالية والاقتصادية والاستشارية.