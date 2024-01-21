"سقيفة للتطوير العقاري" راعيًا لـ"منتدى مستقبل العقار" الثالث بالرياض

الجدير بالذكر أن أعمال وأنشطة منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، تتضمن عددًا كبيرًا من ورش العمل والجلسات التي تبلغ أكثر من 50 جلسة؛ فيما يصل عدد ورش العمل إلى أكثر من 40 ورشة، وعدد المتحدثين إلى أكثر من 300 متحدث، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتتنوع هذه المشاركة الواسعة محليًّا وخارجيًّا من المتحدثين والمشاركين؛ حيث تضم نخبة من الشخصيات من مختلف دول العالم، من خبراء وقادة وصناع قرار في مجال منظومة العقار والقطاعات المالية والاقتصادية والاستشارية.