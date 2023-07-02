"ابن ثنيان": موسم الحج ثمرة تخطيط استراتيجي لقيادة عليا ترى كل التفاصيل الدقيقة

إن النجاحات السابقة ما كانت لتقف مكانها، وتقنع بما قدمت، ولكنها كانت تستثير نجاحات جديدة أيضًا. فلو رأينا التطور في حرم قِبلة المسلمين منذ بداية فترة التوسعات التي شهدتها الدولة السعودية حتى اليوم نرى أنها تتسارع بوتيرة عالية؛ لأن القيادة العليا، المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، لم تكن ترى في هذه الأعمال إلا خدمة للمسلمين وللبيت العتيق منذ أن بناه نبينا إبراهيم -عليه السلام-. كما أنها لم تكن ترى في نفسها إلا خادمة لهذا المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي تتشرف بهذا اللقب في كل زمان وفي كل محفل.