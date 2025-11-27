إنجازًا طبيًا .. إنقاذ رجل مسن من بتر الساق في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة إثر فشل عملية سابقة أجريت له خارج المملكة

حقق قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، إنجازًا طبيًا تمثل في إنقاذ رجل مسن من بتر الساق، إثر فشل عملية سابقة أجريت له خارج المملكة.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفريق الطبي بادر فور استقبال الحالة بإجراء تقييم سريري شامل وفحوصات دقيقة كشفت عن وجود تصلب شرياني متقدم وانسداد كامل ممتد من الشريان الفخذي حتى شرايين الساق.
وأشار التجمع وبناءً على هذه النتائج، وضع الفريق خطة علاجية متقدمة تضمنت استخدام أحدث تقنيات إزالة وتذويب الخثرات الشريانية عبر القسطرة التداخلية، إلى جانب إعادة فتح الشرايين المغلقة نتيجة التصلب المتقدم، وذلك تحت التخدير الموضعي نظرًا للوضع الصحي الحرج للمريض.
وأضاف التجمع أن التدخل الطبي تكلل - بفضل الله - بالنجاح، حيث تم إنقاذ الساق بشكل كامل من البتر وتمكين المريض من مغادرة المستشفى وهو في حالة مستقرة.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد جاهزية الكوادر الطبية في مستشفى الملك فهد، ويبرز ما يشهده قسم جراحة الأوعية الدموية من تطور تقني وطبي في التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا.