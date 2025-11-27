إنجازًا طبيًا .. إنقاذ رجل مسن من بتر الساق في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة إثر فشل عملية سابقة أجريت له خارج المملكة

حقق قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، إنجازًا طبيًا تمثل في إنقاذ رجل مسن من بتر الساق، إثر فشل عملية سابقة أجريت له خارج المملكة.