فامكو تعزّز توسعها في السعودية بافتتاح صالة عرض متطورة جديدة في الرياض

في ظل التحول السريع في المشهد التجاري والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، واصلت شركة الفطيم للسيارات والمعدات (فامكو) توسعها القوي بافتتاح صالة عرض جديدة متطورة في الرياض. المنشأة الحديثة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المعدات الثقيلة والتنقل التجاري، بدعم من مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1 تريليون دولار، وتستحوذ على 70% من إجمالي مشاريع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.