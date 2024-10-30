فامكو تعزّز توسعها في السعودية بافتتاح صالة عرض متطورة جديدة في الرياض

في ظل التحول السريع في المشهد التجاري والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، واصلت شركة الفطيم للسيارات والمعدات (فامكو) توسعها القوي بافتتاح صالة عرض جديدة متطورة في الرياض. المنشأة الحديثة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المعدات الثقيلة والتنقل التجاري، بدعم من مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1 تريليون دولار، وتستحوذ على 70% من إجمالي مشاريع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مع تقدم السعودية نحو تحقيق رؤية 2030، أصبحت الحاجة إلى معدات موثوقة وفعالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
و تواجه قطاعات مثل البناء، والنقل، والطاقة ضغوطًا كبيرة لإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة على مدار السنوات الخمس إلى العشر القادمة.
وقال المدير الإقليمي لفامكو رامز حمدان: "إن النشاط الاقتصادي المتسارع في المملكة يتطلب استمرارية العمليات. تؤكد منشأتنا الجديدة ذات الخدمات المتكاملة التزامنا بدعم النمو المتسارع في السعودية، مع الإسهام في تطوير منظومة المعدات الثقيلة والمركبات التجارية من خلال توفير منتجات وخدمات متكاملة تلبي جميع الاحتياجات."
تقع صالة عرض فامكو الجديدة على شارع الخرج، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات القطاعات الحيوية. كجزء من مجموعة الفطيم للسيارات، توفر فامكو حلولًا عالية الأداء تشمل علامات تجارية مثل معدات فولفو الإنشائية، وشاحنات وحافلات أشوك ليلاند، المصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة في المنطقة.
وعلّق حمدان في هذا الإطار: "صالة العرض الجديدة ليست مجرد صالة بيع؛ إنها مركز استراتيجي لخدمات ما بعد البيع المصممة حسب متطلبات العملاء."
وأضاف: "ضمان الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت التوقف هو أمر بالغ الأهمية في الظروف البيئية القاسية للمملكة العربية السعودية."
لا تعتمد الأمور فقط على جودة المعدات؛ فالأداء المستمر هو الأهم. تتضمن منشأة الرياض ورشة عمل بمساحة 1,478 مترًا مربعًا، ومنطقة استقبال لقطع الغيار في الموقع، مما يفسح المجال أمام العملاء لسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية والتشخيصات المتطورة.
ويتماشى التزام فامكو بصيانة المعدات مع التطورات السريعة في البنية التحتية للمملكة. ومع تقدم مشاريع ضخمة مثل نيوم، يصبح دعم فامكو لطول عمر المعدات أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى الخدمات الفورية، تقدم فامكو تدريبًا للمشغلين وفحوصات صيانة، مع توفير الوصول إلى الفنيين الخبراء على مستوى المملكة.
وأكد حمدان: "بينما يركز البعض على المبيعات فقط، يساهم نهج فامكو المتكامل لخدمات ما بعد البيع في تعزيز القدرة على تحقيق هذه المشاريع الطموحة من خلال ضمان أداء موثوق للمعدات عبر المملكة."
يأتي توسع فامكو في توقيت حيوي للمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة مجموعة من المعدات الثقيلة عالية الجودة، وحلول التنقل، ودعم ما بعد البيع، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في التحول الاقتصادي للمملكة.
وشرح حمدان هذا الأمر قائلاً: "في ظل الاعتماد على الاستدامة والموثوقية لتحقيق النجاح، يعتبر نهج فامكو في صيانة المعدات أمرًا حاسمًا للنمو الاقتصادي."
وأضاف: "بوجود فامكو كشريك موثوق، يتم تصميم المعدات التي تشغل مشاريع المملكة لتدوم طويلاً."
التزام فامكو بالتميز يضمن أن المعدات التي تدفع عجلة التقدم ستعمل بأعلى مستويات الأداء، مما يساهم في مستقبل مستدام للسعودية.