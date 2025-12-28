فتح باب القبول في برنامج الدبلوم الصباحي بالكلية التقنية ببلجرشي

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة بلجرشي بالباحة، التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن توفر مقاعد تدريبية في برنامج الدبلوم الصباحي لخريجي الثانوية العامة، وذلك لعددٍ من التخصصات، عبر آلية القبول المباشر.
وأوضح الفرع أن التقديم متاح عبر بوابة "قبولي"، مشيرًا إلى أن من شروط القبول انطباق الشروط العامة على المتقدم، وألا يكون مسجلًا في إحدى الكليات أو البرامج التدريبية، على أن يتم التقديم من خلال مراجعة مقر الكلية.
وبيّن أن التسجيل لا يُعد قبولًا نهائيًا، مؤكدًا أهمية استكمال المتطلبات والإجراءات النظامية وفق ما تحدده لوائح القبول المعتمدة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إتاحة فرص تدريبية نوعية، وتأهيل الكوادر الوطنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.