"المراعي" تُطلق استراتيجيتها الاستثمارية 2024 – 2028 لتعزيز ريادتها

وأكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الخطة سترسخ مكانة الشركة كخيار مفضل لدى المستهلك، وأن "المراعي" ستواصل تنفيذ استراتيجيات تعزز دخولها أسواقًا جديدة، وتوسيع قطاعاتها.. لافتًا إلى أن حجم البرنامج الاستثماري الرأسمالي للخطة في الفترة المستهدفة يتجاوز 18 مليار ريال، وسيتم تمويله من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة.