مشروع "خليل سكوير".. وجهة تجارية تُثري تجربة التسوُّق في مكة المكرمة

يأتي هذا في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية؛ إذ يعد مشروع "خليل سكوير" وجهة تجارية، تُثري تجربة التسوق في مكة، ويُشكِّل جزءًا من حزمة المشاريع الاستثمارية التي تُنفِّذها الأمانة بالتعاون مع شركات كبرى خلال الفترة المقبلة.