مشروع "خليل سكوير".. وجهة تجارية تُثري تجربة التسوُّق في مكة المكرمة

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتخطيط والاستدامة المالية، المهندس عصام بن علي تريمي، موقع مشروع "خليل سكوير" بحي المسيال الجديد بمخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، برفقة عدد من المسؤولين والمستثمرين.
وخلال الزيارة اطلع على التصور المبدئي للمشروع ومكوناته، وناقش استعدادات المستثمر والخطوات القادمة.
يأتي هذا في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية؛ إذ يعد مشروع "خليل سكوير" وجهة تجارية، تُثري تجربة التسوق في مكة، ويُشكِّل جزءًا من حزمة المشاريع الاستثمارية التي تُنفِّذها الأمانة بالتعاون مع شركات كبرى خلال الفترة المقبلة.
ورافق وكيل أمين العاصمة المقدسة خلال الزيارة المدير العام للاستثمار والتخصيص الأستاذ عبدالرحمن خجا، وفريق متخصص من إدارة الاستثمار بالأمانة.
وسيوفر المشروع بيئة تسوُّق حديثة، تواكب أحدث المعايير العالمية؛ ما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدَّمة في مكة المكرمة، وتلبية احتياجات السكان والزوار.
ويُعتبر المشروع إضافة نوعية لمدينة مكة؛ إذ سيكون بمنزلة وجهة تجارية وترفيهية متكاملة، تلبي تطلعات سكان المدينة وزوارها من داخل السعودية وخارجها.
ويعكس اهتمام الأمانة بمثل هذه المشاريع انسجامها مع رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات سكان المنطقة.