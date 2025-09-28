الجهات الأمنية تقبض على مهربي ومروجي مخدرات في جازان وعسير

وتجدد الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.