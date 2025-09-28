الجهات الأمنية تقبض على مهربي ومروجي مخدرات في جازان وعسير

شهدت منطقتا جازان وعسير خلال الأيام الماضية عدة عمليات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة والقبض على عدد من المتورطين في التهريب والترويج.
ففي قطاع العارضة بمنطقة جازان، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد محاولته تهريب (100) كيلوجرامٍ من نبات القات المخدر. كما ضبطت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الريث في المنطقة نفسها مواطنَيْن لتورطهما في ترويج مادة الإمفيتامين المخدر.
وفي منطقة عسير، وتحديدًا في قطاع الربوعة، ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء تهريبه (50) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق جميع المتورطين، وتسليمهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.
وتجدد الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلّغ.