أمانة الباحة تنفّذ أكثر من 6000 جولة رقابية صحية وتُسجّل 734 مخالفة خلال نوفمبر

نفّذت أمانة منطقة الباحة خلال شهر نوفمبر الماضي سلسلةً من الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية والتجارية والأسواق؛ بهدف رفع مستوى الامتثال، وتعزيز السلامة وجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأوضحت الأمانة أن إجمالي الزيارات الرقابية على المنشآت الصحية والأسواق بلغ (6649) زيارة، إضافةً إلى (340) زيارة لقطاع الإيرادات، و(10) زيارات للسكن الجماعي، نتج عنها تحرير (734) مخالفة متنوعة، وإصدار (713) إنذارًا، ومصادرة (133) مادة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وبيّنت أن الفرق الرقابية باشرت (126) بلاغًا عبر مركز البلاغات الموحد (940)، إلى جانب تنفيذ (11) إغلاقًا للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات، وأخذ (32) عينة للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها.
وفي جانب الجولات المشتركة، نفّذت الأمانة (26) جولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعالجت (80) بلاغًا خاصًا بالباعة الجائلين، ضمن جهود تنظيم الأسواق ودعم الامتثال للأنظمة.
وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الغذائية والتجارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق بيئة صحية آمنة، انسجامًا مع مستهدفات وزارة البلديات والإسكان.