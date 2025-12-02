أمانة الباحة تنفّذ أكثر من 6000 جولة رقابية صحية وتُسجّل 734 مخالفة خلال نوفمبر

وأوضحت الأمانة أن إجمالي الزيارات الرقابية على المنشآت الصحية والأسواق بلغ (6649) زيارة، إضافةً إلى (340) زيارة لقطاع الإيرادات، و(10) زيارات للسكن الجماعي، نتج عنها تحرير (734) مخالفة متنوعة، وإصدار (713) إنذارًا، ومصادرة (133) مادة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.