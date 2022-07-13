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قنصلية المملكة في هونج كونج تعلن تعديلات دخول غير المقيمين التي أقرّتها سلطات البلاد

قالت: أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد "لمَن تزيد أعمارهم على 3 سنوات"