محليات

قنصلية المملكة في هونج كونج تعلن تعديلات دخول غير المقيمين التي أقرّتها سلطات البلاد

قالت: أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد "لمَن تزيد أعمارهم على 3 سنوات"
قنصلية المملكة في هونج كونج تعلن تعديلات دخول غير المقيمين التي أقرّتها سلطات البلاد
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أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج، عدداً من التعديلات التي أصدرتها الحكومة بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن حكومة هونج كونج أعلنت عدداً من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقاً للمتطلبات التالية:

-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمَن تزيد أعمارهم على 3 سنوات).

-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.

-إرفاق حجز مؤكّد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).

قنصلية المملكة في هونج كونج

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