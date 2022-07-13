قنصلية المملكة في هونج كونج تعلن تعديلات دخول غير المقيمين التي أقرّتها سلطات البلاد

أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج، عدداً من التعديلات التي أصدرتها الحكومة بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها.
وقالت عبر حسابها في تويتر: نود إحاطة المواطنين الكرام بأن حكومة هونج كونج أعلنت عدداً من التعديلات بشأن دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفقاً للمتطلبات التالية:
-أن يكون الزائر حاصلاً على 3 جرعات تطعيم ضد كوفيد (لمَن تزيد أعمارهم على 3 سنوات).
-نتيجة اختبار فحص كوفيد (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد السفر.
-إرفاق حجز مؤكّد بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي لمدة 7 أيام (وسيتعين على الزائر الخضوع لاختبارات فحص كوفيد أثناء وبعد فترة الحجر الصحي).