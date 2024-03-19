بمساحاتها الشاسعة.. كيف يمكن للغابات في المملكة أن تعزز الارتقاء بجودة الحياة؟

وجاء إطلاق الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة انطلاقًا من العناية الكبيرة، التي يوليها المركز للمحافظة على الثروات الطبيعية ومنها الغابات، واستثمارها بشكل مستدام، وذلك بإعداد الخطط السليمة لها لدورها الحيوي ضمن المنظومة البيئية؛ حيث إن غابات المملكة تُشكِّل رصيدًا إيكولوجيًّا فائق الأهمية يعود بفوائد عديدة على البيئة والمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لذا حرص المركز خلال مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية للغابات أن يكون عملًا تشاركيًّا جامعًا، ما يعزز نوافذ التواصل مع عدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات غير الحكومية والمجتمعات المحلية؛ للبحث وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات إدارة الغابات والمحافظة عليها وحمايتها.