"المواصفات" تعقد ورشة لمنسوبي "المدني" حول متطلبات السلامة في أجهزة الغاز

وتطرقت الورشة إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الموقد، كما تخللت الورشة زيارة إلى المختبرات؛ للاطلاع ومشاهدة بعض الاختبارات العملية، التي تجريها هيئة المواصفات؛ لضمان مطابقة تلك المنتجات لاشتراطات السلامة في المواصفات القياسية.