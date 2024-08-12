مدرب كاراتيه سابق بالاتحاد السعودي يتحول لـ"صقار".. ويؤكد: هذا هو الرابط بين الصقارة والكاراتيه

وأشار إلى أن هناك رابطًا بين الصقارة والكاراتيه، وقال: "أعتقد أن أقوى رابط بين الهوايتين هو السرعة الخارقة التي يجب أن يتحلى بها لاعب الكاراتيه، وهي إحدى أبرز صفات الصقر، إلى جانب الشراسة التي قد ينتهجها لاعب الكاراتيه في بعض الأحيان من أجل الفوز، وفي المقابل نجدها موجودة في الصقر حينما يريد الحصول على الغذاء".