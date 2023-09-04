اليوم بجدة وبحضور دولي رفيع المستوى.. "وزير النقل" يفتتح مؤتمر استدامة الصناعة البحرية

ونوّه "الجاسر" في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، بحجم الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مؤكدًا أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية المملكة 2030، تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها؛ مشيرًا إلى أن المملكة قدمت مساهمات كبيرة ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي.