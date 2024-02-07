فيديو.. تواصل الجهود الأمنية للإطاحة بالمخالفين ومروّجي المواد المخدّرة بجميع المناطق

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على آخرين من الجنسية الباكستانية بجازان، ومواطن قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.