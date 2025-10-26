السعودية وكوبا توقعان اتفاقية طيران تعزز الربط الجوي إلى 250 وجهة عالميًا

وتُعد الاتفاقية خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المدني السعودي، الذي يطمح إلى بناء شراكات دولية، وتمكين الناقلات الوطنية من توسيع شبكتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة مع العالم إلى (250) وجهة، ما يسهم في نقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.