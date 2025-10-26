السعودية وكوبا توقعان اتفاقية طيران تعزز الربط الجوي إلى 250 وجهة عالميًا

في تطور جديد ضمن مساعي المملكة لتوسيع شبكتها الجوية وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم اتفاقية خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية كوبا، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وسفير كوبا لدى المملكة ماجيل بورتو بارجا، ضمن أعمال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الكوبي إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بنسخته التاسعة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال خدمات النقل الجوي، على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في البلدين، كما تضع أطرًا تنظيمية لحركة النقل الجوي بين الجانبين.
وتُعد الاتفاقية خطوة داعمة لتحقيق مستهدفات برنامج الطيران المدني السعودي، الذي يطمح إلى بناء شراكات دولية، وتمكين الناقلات الوطنية من توسيع شبكتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة مع العالم إلى (250) وجهة، ما يسهم في نقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.