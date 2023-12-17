حي الدرع بدومة الجندل.. هنا قصة لـ"عراقة التاريخ والتراث" تمتد للقرن الثامن قبل الميلاد

ويمتد حي الدرع، على مساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع تقريبًا، ويتكون من مجموعة من المنازل الحجرية التي يتجاوز عددها 40 منزلاً، بعضها يتكون من طابق واحد، والبعض الآخر من ثلاثة طوابق.