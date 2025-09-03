طقس متقلب في 6 مناطق.. تنبيهات بأمطار وأتربة ورياح تمتد حتى مساء الخميس

وفي منطقة مكة المكرمة، تأثرت محافظات العرضيات وتربة ورنية والقنفذة بأمطار خفيفة ورياح نشطة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية، تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساءً، إلى جانب تأثيرات أخرى في تربة ورنية تشمل أتربة مثارة منذ التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بالإضافة إلى نشاط في الرياح وارتفاع في الأمواج على السواحل.