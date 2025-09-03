طقس متقلب في 6 مناطق.. تنبيهات بأمطار وأتربة ورياح تمتد حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة شملت 6 مناطق بالمملكة، متوقعًا بمشيئة الله تعالى استمرار حالات جوية غير مستقرة تشمل أمطارًا متفاوتة الشدة، وأتربة مثارة، ورياحًا نشطة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من المواقع، وذلك حتى مساء اليوم الخميس.
في منطقة الرياض، شملت التنبيهات محافظتي السليل ووادي الدواسر، حيث توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 و5 كيلومترات، وذلك من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.
وفي منطقة مكة المكرمة، تأثرت محافظات العرضيات وتربة ورنية والقنفذة بأمطار خفيفة ورياح نشطة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية، تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساءً، إلى جانب تأثيرات أخرى في تربة ورنية تشمل أتربة مثارة منذ التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بالإضافة إلى نشاط في الرياح وارتفاع في الأمواج على السواحل.
أما منطقة عسير فقد سجلت تنوعًا في الحالة الجوية، حيث تشمل بعض محافظاتها أمطارًا خفيفة مثل النماص وبلقرن وتثليث، وأمطارًا متوسطة الشدة مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقط برد وجريان السيول في مواقع أخرى كأبها وخميس مشيط، فيما تتأثر مناطق مثل طريب والعرين بأتربة مثارة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وفي منطقة جازان، تنوعت التنبيهات بين أمطار متوسطة في محافظات مثل هروب وفيفا والعارضة، وأمطار خفيفة في صامطة وبيش وصبيا وأحد المسارحة، إلى جانب أتربة مثارة في محافظات أخرى مثل الدرب، تبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى 9 مساءً، مع تأثيرات تشمل شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
كما شملت التنبيهات منطقة نجران، التي توقعت فيها الأرصاد نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة من الساعة 9 صباحًا حتى السابعة مساءً، وتحديدًا في محافظات بدر الجنوب، حبونا، يدمة، ومدينة نجران، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى 3 كيلومترات.
وأخيرًا، تأثرت منطقة الباحة بعدة تنبيهات شملت محافظات الباحة، العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، والحجرة، حيث توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية، تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
وينبّه المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، مؤكدًا أهمية متابعة التحديثات الجوية من خلال القنوات الرسمية، وذلك لضمان السلامة العامة.