للقضاء على الظواهر المشوهة بالأحياء.. إزالة عدد من السيارات التالفة بشوارع مكة المكرمة

ونفذت الأمانة -ممثلة في الشوقية والشرائع والمعابدة- حملة شملت الأحياء والشوارع في نطاق البلديات، مما أسفر عن إزالة (143) سيارة متهالكة وهياكل تالفة في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، في حين شرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنُّبًا للإزالة، كما تستمر جهود الأمانة في رصد وإزالة الهياكل الخرِبة بأحياء وشوارع مكة المكرمة وفي جميع نطاقات البلديات الفرعية.