الأمير سعود بن طلال: القطاع الخاص سيشكل أكثر من 80% من الاستثمارات المحلية الموجودة

يأتي اللقاء المتلفز مع سمو الأمير بعد مرور عام على تعيينه مُحافظًا للأحساء، حيث نجحت المحافظة في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشاريع التنموية المُستدامة، خاصة أنها تملك العديد من الممكنات الاستثمارية والاقتصادية التي تجعل منها واحدة من أهم المحركات الاقتصادية السعودية في زيادة المحتوى المحلي غير النفطي، وتنويع المنظومة الاقتصادية الوطنية.