"السياحة" تحتفي باليوم العالمي لتجربة العميل بحزمة من الأنشطة التفاعلية

يُذكر أن يوم تجربة العملاء يعدّ حدثًا عالميًا يُحتفل به سنويًا في أول ثلاثاء من شهر أكتوبر، حيث يهدف إلى الاعتراف بأهمية تجربة العملاء في مجال الأعمال والاحتفاء بها.