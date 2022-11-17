شاهد.. "المرزوقي" يبشر بتحول "منتدى الرياض الاقتصادي" لـ"مركز تفكير إبداعي"

من جهته، علق المستشار الإعلامي سليمان السالم لـ"سبق" على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي، بقوله: "بالتأكيد مثل هذه المؤتمرات على مستوى اقتصادي كبير وهام، تُعزز وتؤكد الدور الريادي من خلال الاقتصاد في المملكة"؛ مشيرًا إلى أن حضور الكفاءات من رجال الأعمال والاقتصاديين من العالم، يجسّد مكانة المملكة البارزة والمحورية ضمن دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى.