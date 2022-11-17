شاهد.. "المرزوقي" يبشر بتحول "منتدى الرياض الاقتصادي" لـ"مركز تفكير إبداعي"
كشف كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، أن منتدى الرياض الاقتصادي الآن في محاولة لتقديم منتجات جديدة وتحول من منتدى يُعقد فقط كل عامين إلى مركز تفكير إبداعي.
وأوضح "المرزوقي" لـ"سبق"، على هامش ختام أعماله المنتدى أمس، أن من ضمن الأطروحات إقامة ندوات كل 6 أشهر؛ بهدف استمرار الحراك لما يخدم الاقتصاد السعودي تفاعلًا مع الأحداث الدولية والمحلية.
ولفت إلى أنه بأطروحات المنتدى وجمع ذوي العلاقة من القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي والأفراد من خلال ورش العمل والدراسات والنقاشات؛ يستطيع المنتدى أن يأخذ جميع هذه المتغيرات في الاعتبار وأن يعكسها في دراسات وتوصيات.
وأشار إلى أن النسخة الحادية عشرة من المنتدى التي ستُعقد بعد سنتين من الآن؛ ستشهد تطويرًا وتحديثًا ومحاولة لتحسين منتجاتها؛ مضيفًا أنه وإلى ذلك الحين "ستعقد خلال كل 6 أشهر جلسة أو ورشة تناقش موضوعًا من مواضيع الساعة".
من جهته، علق المستشار الإعلامي سليمان السالم لـ"سبق" على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي، بقوله: "بالتأكيد مثل هذه المؤتمرات على مستوى اقتصادي كبير وهام، تُعزز وتؤكد الدور الريادي من خلال الاقتصاد في المملكة"؛ مشيرًا إلى أن حضور الكفاءات من رجال الأعمال والاقتصاديين من العالم، يجسّد مكانة المملكة البارزة والمحورية ضمن دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى.
وأضاف: "السعودية الآن تنافس على المرتبة السابعة من ترتيب مجموعة العشرين"؛ لافتًا إلى أن مجالس الأعمال السعودية تساهم وتشارك بكل فعالية في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن الدورة العاشرة للمنتدى هي استمرار لنجاحه على كل النسخ والدورات الماضية.
يُذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي العاشر ناقش خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022م أربع دراسات وهي: "دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي".
وأعلن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى، التي عُقدت على مدى 3 أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح أن من أبرز هذه التوصيات الختامية؛ التوصية ببناء نظام لفرض الرسوم والضرائب؛ لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، والتوصية بتبني اختيار 10 قطاعات رئيسية هي الأكثر تأهيلًا لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي، بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.