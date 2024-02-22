الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس" مهنئاً المملكة قيادة وشعباً في يوم التأسيس: قطاع الطيران يشهد أزهى عصوره وفق الرؤية المباركة 2030

وأعرب المهنا عن فخره بذكرى يوم التأسيس قائلاً: "هذا اليوم هو يوم فخر للشعب السعودي عامة، ولقطاع الطيران بشكل خاص، إذ يعيش قطاع الطيران أزهى عصوره في النمو والازدهار بفضل الله ثم بفضل الرؤى المستقبلية التي صاغها ولاة أمرنا، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة عراب رؤية السعودية 2030 سمو الأمير محمد بن سلمان، حيث يمكنني القول إن استراتيجية الطيران المدني، التي تحقق التناغم والتمكين للناقلات الوطنية للمساهمة في ربط مدن المملكة مع 250 وجهة دولية مباشرة والوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة، تمثل نقلة نوعية لقطاع الطيران السعودي، وحافزاً للشركات الوطنية لتوسيع وجهاتها وتعزيز أساطيلها الجوية؛ كما ترسم طريقاً واضح المعالم لمزيد من الإنجازات الحضارية التي نسعد بها في مثل هذا اليوم الخالد."