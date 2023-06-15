لتقديم أفضل الخدمات للقاصدين.. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "الإبداع التقني"

أطلقت الوكالة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية -ممثلة في الإدارة العامة للتقنية والتحولات الرقمية النسائية في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين- مبادرة "الإبداع التقني" ضمن مشروع منارات تقنية.
وأوضحت مدير الإدارة العامة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأستاذة إكرام بنت محسن الغامدي، أن المبادرة تُسهِم في تسريع عملية التحول الرقمي وتطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ؛ وذلك ضمن البرامج المقدمة وهي: تحليل ودراسة الأعمال التقنية وتهدف لدراسة آلية الطلبات الواردة، ورصد نقاط الضعف، وتقديم الحلول التقنية الجذرية لاستبدالها بما يتماشى مع أساليب العمل المعاصرة للارتقاء بالأعمال، وكذلك تقديم الاستشارات التقنية وتهدف إلى التحدث مع الخبراء والمختصين عن التحديات التي تواجهها في بناء فكرتك التطورية التقنية في الأعمال الإدارية والميدانية لتقديم الحلول والبدائل التقنية، وإقامة ورش العمل التدريبية التقنية وتهدف إلى المعرفة بتطوير الأعمال الإدارية والميدانية باستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.
من جانبها رفعت الوكيل المساعد للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائية الأستاذة جمعة بنت سعد الغامدي شُكرها الجزيل لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على دعمها الحثيث لمشاريع التحول الرقمي، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تمكين وتجويد الخدمات لضيوف الرحمن، والارتقاء بالمنظومة التقنية النسائية بما يتواءم مع الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠م.