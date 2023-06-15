لتقديم أفضل الخدمات للقاصدين.. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "الإبداع التقني"

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأستاذة إكرام بنت محسن الغامدي، أن المبادرة تُسهِم في تسريع عملية التحول الرقمي وتطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٤هـ؛ وذلك ضمن البرامج المقدمة وهي: تحليل ودراسة الأعمال التقنية وتهدف لدراسة آلية الطلبات الواردة، ورصد نقاط الضعف، وتقديم الحلول التقنية الجذرية لاستبدالها بما يتماشى مع أساليب العمل المعاصرة للارتقاء بالأعمال، وكذلك تقديم الاستشارات التقنية وتهدف إلى التحدث مع الخبراء والمختصين عن التحديات التي تواجهها في بناء فكرتك التطورية التقنية في الأعمال الإدارية والميدانية لتقديم الحلول والبدائل التقنية، وإقامة ورش العمل التدريبية التقنية وتهدف إلى المعرفة بتطوير الأعمال الإدارية والميدانية باستخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات.