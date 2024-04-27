"تقني الباحة" يعلن تعليق التدريب الحضوري بجميع المحافظات

وقال التدريب التقني بالباحة: "بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق التدريب الحضوري بجميع منشآت ‫تقني الباحة في قطاع السراة وتهامة (الباحة - المندق - بلجرشي - العقيق - المخواة)، ومباشرة التدريب "عن بُعد" اليوم الأحد للمتدربين والمتدربات كافة بالفترتَين الصباحية والمسائية (برامج الدبلوم والبكالوريوس) ومعاهد التدريب الأهلية. ‏متمنين السلامة للجميع.