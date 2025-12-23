جمعية الإيمان للخدمات الخيريه ورعايه مرضى السرطان تستعد لإطلاق فعالية دوائر الحياة بجدة للتوعية بالسرطان

تستعد جمعية الإيمان للخدمات الخيريه و رعاية مرضى السرطان في مدينة جدة لتنظيم فعالية توعوية بعنوان «دوائر الحياة» (Circles of Life)، التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الفحص المبكر، وتشجيع تبنّي نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، والنوم الصحي، وإدارة التوتر، وذلك يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 على كورنيش الواجهة البحرية، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والطبية والرياضية والمجتمعية.