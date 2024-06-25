123 ألف مستفيد من مشروع "إغاثي الملك سلمان" لتوفير مصادر مياه دائمة في تشاد

وتضمن المشروع حفر 82 بئرًا ارتوازيًا بعمق 60 مترًا في المتوسط مع توفير 8 لوحات طاقة شمسية لكل بئر، بالإضافة لتركيب خزان بسعة 5 أمتار مكعبة، وتأمين مضخة تعمل بنظام الطاقة الشمسية، فضلًا عن إعداد أنبوب لتوزيع المياه، وأحواض إسمنتية لسقيا المواشي، وعمل سور لحماية الآبار، حيث استطاع المركز من خلال المشروع توفير مصادر المياه الصالحة للشرب في المناطق المستهدفة والمصنفة ضمن المناطق المتأثرة بالجفاف خاصة الأقاليم الثلاثة شاري باغرمي، وحجر لميس، والبحيرة، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير المياه الآمنة والنقية الصالحة للشرب للمجتمعات الأشد احتياجًا، والحد من انتشار الأمراض المعوية والوبائية التي تسببها المياه الملوثة، والتقليل من موت الكثير من المواشي الناتج عن قلة هطول الأمطار وتقلص مياه بحيرة تشاد.