"البديوي": الحوار الإستراتيجي مع "دول آسيا الوسطى" يرسخ قواعد العمل المشترك

ونوّه في كلمته للأسباب المتعدّدة لأهمية هذا الاجتماع، حيث ذكر أن هناك سببين رئيسين يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها: السبب الأول، كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حدّدت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام المقبل. أما السبب الثاني، فهو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في عديدٍ من المسائل والقضايا السياسية منها والاقتصادية والأمنية حتى الاجتماعية، الأمر الذي يحتم علينا أن نكثّف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر فينا جميعاً.