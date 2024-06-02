اكتست بالخضرة وإليك طريقها.. "روضة نورة".. مَشاهد جمالية تُوَثقها الكاميرا الطائرة

وتعتبر "روضة نورة"، متوسطة الحجم، معظم نبتها النفل والروض، وهي قليلة الأشجار، يصب فيها أودية عدة، أهمها وادي المياه، ويحدها من الشمال الشرقي جبال العرمة، ومن الشمال فيضة الحقاقة، التي لا تبعد عنها أكثر من 10 كم.