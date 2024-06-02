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اكتست بالخضرة وإليك طريقها.. "روضة نورة".. مَشاهد جمالية تُوَثقها الكاميرا الطائرة
مقصد الزوار والمتنزهين عندما يعتدل الجو وتنخفض درجات الحرارة في أوقات المساء
شكّلت "روضة نورة" شرق محافظة ثادق، لوحاتٍ جمالية ومناظر ساحرة، بعد أن تَزينت بالنباتات البرية في مشاهد طبيعية خلابة؛ مما جعلها مقصد الزوار والمتنزهين في أوقات المساء عند اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.
وتعتبر "روضة نورة"، متوسطة الحجم، معظم نبتها النفل والروض، وهي قليلة الأشجار، يصب فيها أودية عدة، أهمها وادي المياه، ويحدها من الشمال الشرقي جبال العرمة، ومن الشمال فيضة الحقاقة، التي لا تبعد عنها أكثر من 10 كم.
ويمكن الوصول للروضة عن طريق الرياض- القصيم السريع؛ حيث يسلك قاصدها طريق الرياض- القصيم، وبعد قطع مسافة 110 كلم، يتجه مع مخرج "محطة العتش- ثادق" شرقًا، في طريق معبد بطول 32 كلم حتى يصل إلى الروضة.
ورصد المصور محمد عثمان الطويل، بعدسة كاميرته الطائرة، النباتات والخضرة التي اكتست بها الروضة.