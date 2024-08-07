"العقيل": جازان تسجل أعلى كمية هطول أمطار في أغسطس على مدار 30 عامًا

وفي التفاصيل، أوضح "العقيل" في فيديو لقناة "الإخبارية" اليوم، أنه بالرجوع إلى سجلاتنا المناخية خلال الـ30 سنة السابقة، دائمًا نجد جازان في شهر أغسطس تسجل أعلى كمية هطول أمطار بشكل يومي وشهري، وكذلك هي أعلى المناطق التي تتعرض للسحب الركامية والرياح الهابطة منها وإثارة الأتربة والغبار والبرق والرعد بشكل كثيف.