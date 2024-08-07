"العقيل": جازان تسجل أعلى كمية هطول أمطار في أغسطس على مدار 30 عامًا

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: على مدار 30 سنة ماضية، السجلات المناخية تكشف أن منطقة جازان سجلت أعلى كمية هطول أمطار على مستوى المملكة في شهر أغسطس.
وفي التفاصيل، أوضح "العقيل" في فيديو لقناة "الإخبارية" اليوم، أنه بالرجوع إلى سجلاتنا المناخية خلال الـ30 سنة السابقة، دائمًا نجد جازان في شهر أغسطس تسجل أعلى كمية هطول أمطار بشكل يومي وشهري، وكذلك هي أعلى المناطق التي تتعرض للسحب الركامية والرياح الهابطة منها وإثارة الأتربة والغبار والبرق والرعد بشكل كثيف.
وأضاف: لذلك جازان دائمًا في شهر أغسطس في قلب الحدث، ونركز دائمًا على غزارة الأمطار على منطقة جازان ومعظم السلسلة الجبلية لمرتفعات البحر الأحمر.